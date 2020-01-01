Aménagement pour station service de carburant
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L’aménagement pour station service de carburant implique des équipements robustes, sécurisés et conformes aux normes ATEX. Abris, dalles techniques, cuves, îlots, armoires, signalisation et mobilier d’accueil doivent résister aux hydrocarbures, aux intempéries et à l’usage intensif. Ces installations sont conçues pour assurer la sécurité des usagers, la gestion des flux et la bonne exploitation du site tout en respectant les exigences réglementaires.