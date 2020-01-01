Aménagement pour vestiaire
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L’aménagement pour vestiaire est essentiel dans les environnements professionnels, sportifs ou industriels. Il doit garantir la sécurité des effets personnels, la ventilation des espaces et la durabilité des installations. Armoires métalliques, bancs, cabines de déshabillage, porte-manteaux ou casiers sécurisés sont pensés pour optimiser l’espace tout en respectant les normes d’hygiène et d’accessibilité. L’ergonomie et la robustesse des équipements permettent un usage intensif et durable.