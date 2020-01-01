L’armature pour enduit joue un rôle crucial dans la prévention des fissurations et la durabilité des revêtements muraux, en neuf comme en rénovation. Utilisée en façade, sur ITE, ou dans les systèmes d’enduits monocouches ou multicouches, elle répartit les tensions et renforce la cohésion entre les matériaux. Ces armatures, souvent constituées de tissus en fibre de verre, de grillages métalliques galvanisés ou d’armatures plastiques, sont compatibles avec différents supports (maçonnerie, béton, isolant). Elles facilitent l’adhérence et la résistance des enduits face aux variations climatiques et aux chocs. Certains modèles sont renforcés ou traités pour les zones exposées. Les professionnels du BTP y trouvent une solution simple, fiable et économique pour optimiser la tenue des enduits. Consultez notre sélection d’armatures techniques adaptées à vos supports et contraintes de chantier.