Armature et accessoire pour béton armé

Les armatures et accessoires pour béton armé sont essentiels pour garantir la solidité, la durabilité et la sécurité des ouvrages dans le secteur du bâtiment. Utilisées dans la réalisation de fondations, dalles, poteaux, poutres ou voiles en béton, ces solutions techniques assurent une parfaite résistance aux efforts de traction et aux contraintes mécaniques. On retrouve dans cette famille de produits : treillis soudés, barres HA, cadres, étriers, armatures préassemblées, ainsi que les accessoires indispensables comme les cales, écarteurs, ligatures ou manchons de liaison. Conformes aux normes en vigueur (DTU, Eurocodes), ces éléments facilitent le ferraillage et améliorent la mise en œuvre sur chantier. Adaptés aux projets de construction neuve comme à la réhabilitation, ils sont conçus pour optimiser la tenue structurelle des bétons armés. Parcourez les solutions listées pour sélectionner les armatures et accessoires les plus performants selon vos besoins techniques et vos contraintes de chantier.