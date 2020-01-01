Armature pour maçonnerie

Les armatures pour maçonnerie sont essentielles pour renforcer la résistance mécanique et limiter les risques de fissuration des murs en blocs béton, briques ou parpaings. Intégrées horizontalement ou verticalement dans les joints, elles permettent d’absorber les contraintes de traction et de compenser les effets de retrait ou de charges ponctuelles. Elles sont généralement constituées de fils d’acier galvanisé ou inoxydable soudés en treillis plats ou en profilés adaptés à la largeur des murs. Leur mise en œuvre est simple et conforme aux DTU en vigueur. Ces armatures sont particulièrement recommandées pour les zones sismiques, les grandes hauteurs ou les ouvrages soumis à de fortes contraintes mécaniques. Grâce à elles, la durabilité et la stabilité des maçonneries sont significativement renforcées. Découvrez ici les produits les mieux adaptés à vos besoins techniques en gros œuvre.