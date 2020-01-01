Aspiration intégrée, aspiration centralisée

Les systèmes d’aspiration intégrée ou centralisée permettent de collecter efficacement poussières, particules et déchets dans les logements, ateliers ou bâtiments tertiaires. Le moteur d’aspiration est déporté, ce qui réduit le bruit à l’usage et facilite la maintenance. Ces solutions offrent une grande puissance d’aspiration, une meilleure hygiène et un confort d’utilisation optimal. Adaptés aux maisons individuelles comme aux environnements professionnels, ils améliorent la qualité de l’air intérieur tout en simplifiant le nettoyage des surfaces.