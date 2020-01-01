Les ventilateurs jouent un rôle essentiel dans les systèmes de ventilation, de climatisation et de traitement d’air des bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. Qu’ils soient axiaux, centrifuges, hélicoïdes ou portables, ces équipements assurent le renouvellement de l’air, l’extraction des polluants et le maintien d’un confort thermique optimal. Utilisés pour la ventilation générale, le désenfumage ou le refroidissement de machines, ils s’adaptent à diverses configurations et exigences. Le choix du ventilateur dépend de critères tels que le débit d’air, la pression, le niveau sonore et l’efficacité énergétique. Une sélection rigoureuse garantit des performances durables et conformes aux normes en vigueur. Explorez notre gamme pour identifier les solutions adaptées à vos projets.