L’assainissement des sols est une étape cruciale dans les projets de construction ou de réhabilitation de sites pollués. Il vise à dépolluer, drainer ou stabiliser les sols afin de garantir la sécurité des ouvrages futurs et la conformité environnementale. Traitements biologiques, chimiques, thermiques, désamiantage ou confinement : les solutions varient selon la nature de la pollution, la composition du sol et les contraintes du chantier. Pour les professionnels du BTP, des travaux publics ou de l’aménagement urbain, une bonne maîtrise de l’assainissement des sols permet de sécuriser les opérations et de préserver la qualité des milieux. Cette page présente une sélection d’équipements et de techniques dédiés à ces interventions spécifiques.