Les drains sont essentiels pour évacuer l’excès d’eau dans les sols et préserver la stabilité des ouvrages. Qu’ils soient utilisés en assainissement, en voirie, en aménagement paysager ou en génie civil, ils permettent de capter et de rediriger les eaux souterraines ou de ruissellement. Drains agricoles, routiers, rigides ou flexibles, avec ou sans géotextile : chaque solution répond à un besoin spécifique selon la nature du sol, la topographie et les contraintes hydrauliques. Pour les professionnels du BTP, un bon système de drainage évite les affaissements, infiltrations ou remontées capillaires. Cette page propose une sélection de drains performants, durables et adaptés aux différents types de chantiers.