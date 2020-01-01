Assèchement des murs par procédé électronique

L’assèchement électronique des murs est une solution innovante permettant de stopper les remontées capillaires sans intervention destructrice. Ce procédé repose sur un système de champ électromagnétique inversé qui repousse l’humidité vers le sol. Il s’adresse aux bâtiments anciens comme aux constructions modernes, en offrant un traitement non invasif, discret et durable. Ce type d’équipement est particulièrement adapté aux sites patrimoniaux ou occupés, où les solutions chimiques sont difficilement applicables. Découvrez les dispositifs disponibles pour lutter efficacement contre l’humidité ascensionnelle.