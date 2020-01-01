L’imperméabilisation est une étape clé dans la protection des bâtiments contre les infiltrations d’eau, l’humidité et les dégradations structurelles. Qu’il s’agisse de toitures, de façades, de fondations, de terrasses ou de murs enterrés, les solutions d’imperméabilisation permettent de préserver la durabilité de l’enveloppe du bâti et d’améliorer le confort intérieur. Résines, enduits bitumineux, membranes liquides, traitements de surface ou adjuvants intégrés : chaque produit répond à des contraintes spécifiques liées aux supports et aux conditions d’exposition. En construction neuve comme en rénovation, ces systèmes contribuent à renforcer l’étanchéité tout en respectant les normes en vigueur. Parcourez les solutions disponibles pour choisir l’imperméabilisant adapté à vos chantiers.