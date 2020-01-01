Le badigeon est une finition traditionnelle à base de chaux utilisée pour décorer et protéger les surfaces minérales, notamment en intérieur. Apprécié pour son rendu mat, velouté et authentique, il laisse respirer les murs tout en régulant l’humidité. Facile à teinter, le badigeon offre un aspect patiné recherché dans les rénovations patrimoniales ou les chantiers décoratifs haut de gamme. Idéal sur enduits, briques ou pierres, il constitue une alternative naturelle et esthétique aux peintures classiques.