Préparation du support : une étape incontournable pour garantir la tenue et la durabilité des finitions. Dans le bâtiment, bien préparer un mur, un plafond ou un sol permet une meilleure adhérence des peintures, enduits ou revêtements. Ponçage, nettoyage, rebouchage ou application de sous-couches spécifiques : les produits dédiés à la préparation assurent une base saine et uniforme. Ces solutions sont essentielles pour éviter les défauts d’aspect, les cloques ou l’écaillage prématuré. Retrouvez ici les produits professionnels pour des supports prêts à recevoir tous types de finitions.