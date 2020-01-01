La baladeuse est une source d’éclairage portative, conçue pour les interventions dans des zones peu éclairées ou difficiles d’accès. Très utilisée sur les chantiers, dans les garages, ateliers ou installations techniques, elle permet un éclairage ciblé et mobile, idéal pour les professionnels du bâtiment ou de la maintenance. Disponibles en version LED, halogène ou fluocompacte, les modèles actuels offrent une excellente résistance aux chocs, à la poussière et à l’humidité. Certaines baladeuses sont équipées d’aimants, de crochets ou de poignées ergonomiques pour une fixation ou une manipulation facilitée. D’autres intègrent des batteries rechargeables pour un usage sans fil, avec une grande autonomie. Ce type de luminaire garantit à la fois sécurité, confort de travail et efficacité, en toute mobilité. Retrouvez ici une sélection adaptée aux environnements les plus exigeants.