Appareillage d'installation et distribution terminale

L’appareillage d’installation et la distribution terminale sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la modularité des installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou industriels. Interrupteurs, prises, disjoncteurs, tableaux divisionnaires, boîtiers de commande, bornes de raccordement ou modules de protection : ces équipements permettent la distribution finale de l’énergie jusqu’aux équipements utilisateurs. Conformes aux normes en vigueur, ils garantissent la sécurité des personnes et des biens, tout en facilitant la maintenance et l’évolution des installations. Pour les électriciens, installateurs et professionnels du BTP, cette sélection regroupe des solutions fiables, esthétiques et performantes pour tous types de chantiers neufs ou en rénovation.