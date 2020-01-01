Bande d'arrêt d'eau

Les bandes d’arrêt d’eau sont des éléments clés dans la réalisation de joints d’étanchéité pour ouvrages enterrés, dalles, voiles béton ou réservoirs. Installées dans le béton lors du coulage, elles empêchent l’infiltration d’eau à travers les joints de construction ou de dilatation. Fabriquées en PVC, caoutchouc ou en matériaux hydrophiles, elles s’adaptent à différents types de structures et conditions d’utilisation. Ces bandes garantissent une barrière étanche durable, même en cas de pression hydrostatique élevée. Elles existent en version centrale ou en surface, selon la position dans l’ouvrage, et sont conformes aux normes d’étanchéité en vigueur. Faciles à poser et résistantes aux agents chimiques, elles sont idéales pour les travaux de génie civil, les fondations ou les bâtiments sensibles à l’eau. Découvrez ici une sélection professionnelle.