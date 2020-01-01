Accessoire pour étanchéité

Les accessoires pour étanchéité sont essentiels pour assurer la performance, la durabilité et la conformité des systèmes d’étanchéité en toiture, terrasse, façade ou soubassement. Ils permettent de traiter efficacement les points singuliers, les jonctions, les relevés ou les évacuations d’eau. Parmi ces accessoires, on retrouve notamment les bandes de renfort, pièces d’angle, sorties de ventilation, joints, grilles, colles, mastics ou encore fixations spécifiques. Adaptés aux membranes bitumineuses, synthétiques ou aux systèmes liquides, ces produits facilitent la mise en œuvre et garantissent une étanchéité continue, même sur les zones complexes. Résistants aux UV, aux intempéries et aux variations thermiques, ils répondent aux exigences des professionnels du BTP. Retrouvez ici une sélection d’accessoires techniques pour une pose sécurisée et durable.