Bande, film et feuille de mousse souple

La bande, le film et la feuille de mousse souple sont des matériaux techniques utilisés dans le bâtiment pour l’isolation acoustique, thermique ou l’étanchéité. Fabriqués à base de mousse polyuréthane, polyéthylène ou élastomère, ils sont souvent employés comme joints d’étanchéité, bandes d’interposition, isolants sous chape ou calfeutrements autour des menuiseries. Leur structure souple et compressible permet une adaptation parfaite aux irrégularités du support et limite les ponts thermiques ou acoustiques. Légers, faciles à manipuler et à découper, ces produits améliorent nettement le confort des bâtiments tout en répondant aux exigences de performance énergétique. Explorez les solutions listées pour choisir les références adaptées à vos contraintes de chantier.