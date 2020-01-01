Bande, film et feuille souple

La bande, le film et la feuille souple jouent un rôle essentiel dans l’enveloppe du bâtiment et les travaux de gros œuvre. Ces produits techniques assurent différentes fonctions : étanchéité à l’air et à l’eau, drainage, protection des isolants ou encore gestion de la vapeur d’eau. Utilisés comme écran pare-pluie, pare-vapeur, film sous dallage ou bande d’arase, ils contribuent directement à la durabilité et à la performance énergétique des bâtiments. Fabriqués à partir de matériaux comme le polyéthylène, le bitume ou les élastomères, ils se déclinent selon les contraintes du chantier (résistance aux UV, aux déchirures, à l’humidité…). Leur pose simple et leur efficacité en font des alliés indispensables pour les projets neufs comme en rénovation. Parcourez les produits disponibles sur cette page pour identifier les solutions adaptées à vos besoins professionnels dans le secteur du BTP.