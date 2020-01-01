Bande, film et feuille de stratifié ou lamifié

La bande, le film et la feuille de stratifié ou lamifié sont couramment employés pour des usages décoratifs ou techniques dans le bâtiment. Constitués de couches de matériaux assemblés, ils combinent résistance mécanique, aspect esthétique et facilité de pose. Utilisés en revêtement mural, habillage de mobilier, plan de travail ou cloison légère, ces produits répondent aux exigences des projets d’aménagement intérieur. Leur surface lisse et hygiénique permet une grande facilité d’entretien, et leur variété de finitions (mat, brillant, bois, béton…) offre une liberté de design appréciée. Certains stratifiés techniques présentent aussi des propriétés feu retardant, antibactériennes ou résistantes aux chocs. Consultez les solutions listées pour vos projets de finition et d’agencement sur mesure.