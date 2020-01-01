Banquette technique pour équipement sanitaire
Les banquettes techniques pour équipements sanitaires sont conçues pour intégrer et dissimuler les réseaux techniques (alimentation, évacuation, câblage) tout en supportant les appareils sanitaires tels que les WC suspendus, lave-mains, bidets ou urinoirs. Elles assurent à la fois un rôle structurel, fonctionnel et esthétique dans les salles d’eau, qu’elles soient individuelles ou collectives. Préfabriquées ou à composer sur mesure, ces banquettes facilitent l’entretien, la maintenance et la pose des équipements, tout en répondant aux normes d’accessibilité et de sécurité. Fabriquées en matériaux résistants à l’humidité et aux contraintes mécaniques, elles s’intègrent dans tous types de projets BTP. Découvrez notre sélection pensée pour les professionnels de la construction et de la rénovation.