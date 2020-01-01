Appareil sanitaire

Les appareils sanitaires regroupent l'ensemble des équipements destinés à l'hygiène et au confort dans les espaces d'eau tels que les salles de bains, cuisines et sanitaires collectifs. Cela inclut les lavabos, vasques, éviers, WC, bidets, urinoirs, baignoires, receveurs de douche, ainsi que les accessoires associés. Conçus pour répondre aux exigences des professionnels du BTP, ces équipements allient fonctionnalité, durabilité et esthétisme. Disponibles en divers matériaux (céramique, inox, matériaux de synthèse) et styles, ils s'adaptent à tous les projets, du résidentiel aux établissements recevant du public. Découvrez notre sélection d'appareils sanitaires, conformes aux normes en vigueur, pour des installations performantes et pérennes.