La barre en métal cuivreux (cuivre, laiton, bronze…) est utilisée pour ses propriétés conductrices, esthétiques et mécaniques. Elle intervient dans des ouvrages techniques (mise à la terre, connectiques, pièces usinées) ou décoratifs (rampes, éléments de finition). Le cuivre offre une excellente conductivité, tandis que le laiton ou le bronze sont prisés pour leur solidité et leur apparence. Ces barres peuvent être usinées, soudées ou polies selon l’application. Consultez les références disponibles pour trouver la barre cuivreuse adaptée à vos projets techniques ou architecturaux.