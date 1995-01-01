Profilé, poutrelle, barre

Le profilé, la poutrelle et la barre sont des éléments structurels essentiels dans la construction et la rénovation des bâtiments. Employés pour réaliser des portiques, ossatures, planchers ou supports de charges, ils offrent robustesse, stabilité et précision dimensionnelle. Disponibles en acier, aluminium ou matériaux composites, ces composants sont conçus pour résister aux contraintes mécaniques, aux efforts de flexion et aux vibrations, tout en facilitant la mise en œuvre grâce à leurs formes normalisées (I, H, U, T, rond, carré). Ils interviennent aussi bien dans le gros‑œuvre (via ferrures, linteaux, charpentes métalliques) que dans le second œuvre (habillages, garde-corps, agencements). Découvrez sur cette page une sélection de produits certifiés, adaptés à chaque usage professionnel, et comparez les références pour identifier la solution la plus appropriée à votre chantier.