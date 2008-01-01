Barre, profilé, méplat, cornière en laiton

La barre, le profilé, le méplat et la cornière en laiton sont utilisés pour des applications décoratives, mécaniques ou techniques. Le laiton, alliage de cuivre et de zinc, offre une excellente usinabilité, une bonne résistance à la corrosion et un rendu esthétique doré. Ces éléments conviennent aux travaux de serrurerie, d’agencement intérieur, de robinetterie ou de mobilier sur mesure. Ils se percent, se soudent et se polissent facilement. Que ce soit pour des finitions visibles ou des pièces techniques, cette famille propose une gamme complète adaptée aux besoins des professionnels du bâtiment et de la métallerie fine.