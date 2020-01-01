Bâti et huisserie intérieure

Le bâti ou huisserie intérieure est la structure qui accueille la porte dans une cloison. Élément fondamental de la menuiserie intérieure, il assure l’ancrage, la stabilité et le bon fonctionnement des ouvrants. Proposé en bois, métal ou matériaux composites, il se décline en versions standards, réglables, précadres ou adaptés aux blocs-portes techniques (coupe-feu, acoustiques, PMR...). Son choix dépend de la nature de la cloison (placo, carreaux de plâtre, cloison sèche, etc.) et des performances attendues. Faciles à poser et compatibles avec les gammes de portes intérieures du marché, les huisseries garantissent une finition nette et durable. Cette page recense des solutions fiables pour tous les projets d’aménagement intérieur.