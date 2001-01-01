La menuiserie intérieure regroupe l’ensemble des éléments techniques et esthétiques qui structurent les espaces intérieurs d’un bâtiment : portes, huisseries, bâtis, trappes, plinthes ou accessoires de pose. Ces solutions assurent non seulement la séparation des volumes, mais aussi l’isolation acoustique, la sécurité incendie et le confort d’usage au quotidien. Adaptée à tous types de projets – logements, bureaux, établissements scolaires ou de santé – la menuiserie intérieure répond à des exigences normatives précises, tout en permettant une grande diversité de finitions. Faciles à intégrer grâce à des systèmes modulaires ou préfabriqués, ces produits permettent de gagner du temps sur chantier tout en garantissant la durabilité de l’ouvrage. Retrouvez ici une sélection de solutions professionnelles pour optimiser vos aménagements intérieurs.