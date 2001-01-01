Cloison, agencement intérieur

Les cloisons et solutions d’agencement intérieur permettent de structurer les espaces tout en répondant aux exigences techniques, esthétiques et acoustiques des bâtiments. Qu’il s’agisse de créer des séparations dans un logement, un bureau ou un local commercial, ces éléments participent à la fonctionnalité et au confort des lieux.

Cloisons sèches, modulaires, amovibles, vitrées ou techniques : chaque solution s’adapte aux contraintes du chantier et à la configuration du projet. Elles intègrent souvent des performances complémentaires en isolation, résistance au feu ou intégration de réseaux.

Sur cette page, accédez à une sélection de produits et systèmes d’agencement conçus pour les professionnels du BTP, de l’aménagement ou de la rénovation intérieure.