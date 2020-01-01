Batterie de chauffe

Les batteries de chauffe permettent de réchauffer l’air dans les installations de ventilation ou de climatisation. Montées dans les gaines ou caissons, elles utilisent un fluide caloporteur (eau chaude, vapeur ou électrique) pour élever la température de l’air soufflé. Indispensables dans les bâtiments tertiaires, industriels ou ERP, elles garantissent un confort thermique constant. Disponibles en version électrique ou à eau, elles s’intègrent aux systèmes de traitement d’air pour une régulation précise et performante.