Batterie de refroidissement

Les batteries de refroidissement assurent la climatisation de l’air dans les systèmes de traitement aéraulique. Placées dans les gaines ou centrales, elles utilisent de l’eau froide ou un fluide réfrigérant pour abaisser la température de l’air soufflé. Elles sont idéales pour maintenir un environnement confortable dans les bureaux, commerces ou installations techniques. Leur performance dépend du bon dimensionnement et de la qualité de l’échange thermique. Choisissez une batterie adaptée à vos contraintes de débit et de charge thermique.