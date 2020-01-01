Benne à béton

Les bennes à béton sont des équipements incontournables sur les chantiers de gros œuvre, assurant le transport sécurisé et efficace du béton frais entre zones de stockage, malaxeurs et points de coulage. Cette famille de produits comprend des bennes pendulaires, bennes à bascule, bennes télescopiques, dotées de systèmes d’ouverture assistée, de vidage rapide et de dispositifs de sécurité anti-renversement.

Construites en acier robuste et conçues pour résister aux projections abrasives, elles optimisent les rotations, réduisent la manutention manuelle et fluidifient la logistique chantier. Adaptées à différentes charges et volumes, elles contribuent à améliorer la productivité, la sécurité des équipes et la qualité du béton coulé. Moins de pertes, plus de rendement : équipez-vous de bennes fiables et adaptées à vos besoins de coulage.