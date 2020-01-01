Transport, manutention du béton

Les équipements de transport et manutention du béton jouent un rôle clé dans l'efficacité et la sécurité des travaux de gros œuvre. Cette famille inclut des bennes basculantes, seaux télescopiques, élévateurs à godets, transporteurs à bande, camions malaxeurs et pumps-outils, adaptés aux chantiers de toutes tailles. Conçus pour déplacer le béton frais, réactif ou fluide, ils garantissent un approvisionnement continu, une répartition maîtrisée et la réduction des gestes pénibles.

Avec une conception robuste, des mécanismes fiables et une ergonomie pensée pour le chantier, ces machines facilitent la logistique interne, limitent les risques de projection ou d’erreur et réduisent les coûts liés au redéploiement des équipes. Effectuez vos travaux plus fluidement : ces solutions optimisent vos opérations de transport, assurent un béton de qualité et contribuent à des cycles de coulage plus sûrs.