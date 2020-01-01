Les béton et mortier prêt à l’emploi additionné de fibres répondent aux exigences croissantes de performance sur les chantiers. Grâce à l’intégration de fibres synthétiques, métalliques ou organiques, ces matériaux renforcent la cohésion, la résistance à la fissuration et la durabilité des ouvrages. En phase de coulage comme en phase de séchage, les bétons et mortiers fibrés prêts à l’emploi offrent une tenue accrue, tout en limitant les risques de retrait ou d’effritement. Utilisables pour des dalles, chapes, fondations ou enduits, ils représentent un choix stratégique pour les professionnels du BTP soucieux de la fiabilité structurelle. En version allégée, fluide ou haute performance, ces solutions sont conditionnées pour une mise en œuvre rapide et conforme aux normes techniques. Parcourez la sélection de produits pour identifier la formulation la plus adaptée à vos chantiers.