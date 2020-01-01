Liant hydraulique, hydrocarboné et synthétique

Les liants hydrauliques, liants hydrocarbone et liants synthétiques constituent des solutions essentielles pour les professionnels du bâtiment, en particulier dans les travaux de formulation des bétons, mortiers et enrobés. Ces liants offrent des performances techniques variées : les liants hydrauliques (ciments, chaux) garantissent la prise et la résistance mécanique par réaction avec l’eau ; les liants hydrocarbone (bitumes, asphaltes) assurent l’étanchéité, la souplesse et la résistance aux intempéries ; les liants synthétiques (polymères, résines) apportent adhérence, élasticité et durabilité, notamment en rénovation. Adaptés aux chantiers neufs comme aux interventions de réhabilitation, ils répondent aux exigences de solidité, d’imperméabilité et de performance des ouvrages. Disponibles en différentes formulations, ces produits permettent de maîtriser la formulation selon les besoins chantier. Consultez les solutions listées pour sélectionner le liant idéal — ciment, bitume ou résine — en fonction de vos besoins techniques et environnementaux.