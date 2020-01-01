Les béton et mortier prêt à l’emploi gâché offrent un réel gain de temps et une qualité constante sur les chantiers du bâtiment. Livrés déjà malaxés, ces produits sont prêts à être appliqués directement, sans préparation préalable. Les bétons et mortiers gâchés prêts à l’emploi permettent de réduire les erreurs de dosage, d’optimiser la productivité et de limiter les pertes de matériaux. Utilisés pour des travaux de scellement, de montage ou de rebouchage, ils conviennent parfaitement aux professionnels recherchant praticité et efficacité. Conditionnés en sac, en seau ou en big bag, ils s’adaptent à tous types de chantiers, du petit ouvrage aux interventions plus techniques. Parcourez les solutions listées pour identifier le produit gâché le plus adapté à vos contraintes d’application et à vos exigences de performance.