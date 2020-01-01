Les béton et mortier prêt à l’emploi léger sont conçus pour alléger les structures sans sacrifier la résistance mécanique ni la performance thermique. Intégrant des granulats spécifiques comme l’argile expansée, le polystyrène ou la vermiculite, ces formulations innovantes conviennent parfaitement aux travaux de rénovation, de réhabilitation ou de construction neuve nécessitant une réduction de charges. Les bétons et mortiers légers prêts à l’emploi s’utilisent pour des chapes, ragréages, remplissages ou isolations sous plancher, et permettent un gain de productivité grâce à leur conditionnement prêt à l’usage. En plus d’être plus faciles à manipuler, ils favorisent l’amélioration du confort thermique et acoustique des bâtiments. Explorez les solutions disponibles pour trouver le produit adapté à vos contraintes techniques et à vos objectifs de performance.