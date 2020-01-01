Les béton et mortier prêt à l’emploi lourd sont formulés pour répondre aux besoins spécifiques des ouvrages nécessitant une densité élevée et une forte résistance mécanique. Grâce à l’utilisation de granulats lourds comme la barytine ou la magnétite, ces matériaux assurent une excellente protection contre les radiations, les vibrations ou les charges extrêmes. Les bétons et mortiers lourds prêts à l’emploi sont particulièrement utilisés dans les secteurs du génie civil, des infrastructures industrielles, des bâtiments techniques ou hospitaliers. Livrés prêts à l’usage, ils garantissent une mise en œuvre rapide, un dosage précis et une qualité constante, même dans les environnements les plus exigeants. Consultez la sélection de produits pour trouver la solution la plus adaptée à vos contraintes structurelles ou fonctionnelles.