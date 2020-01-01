Le béton industriel regroupe un ensemble de formulations spécialement conçues pour répondre aux exigences des chantiers à forte contrainte mécanique, chimique ou logistique. Utilisé dans les entrepôts, ateliers, zones de stockage ou parkings, le béton industriel garantit une grande résistance à l’usure, aux chocs et aux charges lourdes. Il peut être fibré, autolissant, à retrait compensé ou traité pour renforcer sa durabilité en surface. Ces bétons sont adaptés aux dalles sur terre-plein, aux planchers techniques et aux zones de circulation intense. Leur formulation assure une mise en œuvre rapide, une finition soignée et une performance durable. Retrouvez ici une sélection de solutions à base de béton industriel, pensées pour accompagner les professionnels dans leurs projets de construction ou de rénovation lourde.