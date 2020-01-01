Le béton projeté est une technique de mise en œuvre largement utilisée dans le bâtiment et les travaux publics pour ses performances et sa rapidité d’application. Projeter le béton sous pression, à l’aide d’une lance, permet d’obtenir une excellente adhérence sur les supports, même irréguliers ou difficiles d’accès. Cette solution est particulièrement appréciée pour la réalisation de soutènements, la protection de talus, le renforcement de structures ou encore la réparation d’ouvrages en béton. Grâce à sa mise en place rapide et son efficacité, le béton projeté contribue à renforcer la durabilité des constructions tout en réduisant les délais de chantier. Découvrez les solutions disponibles pour répondre aux exigences des professionnels du BTP.