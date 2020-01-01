Bétonnière sur camion

Les bétonnières sur camion, aussi appelées camions-toupie, sont des équipements polyvalents essentiels pour livrer, malaxer et transporter du béton directement sur chantier. Équipées d’une cuve rotative hydraulique montée sur véhicule, ces machines assurent un mélange homogène jusqu’au moment du déchargement et permettent une distribution continue du béton grâce à un système de déversement contrôlé.

Adaptées aux gros chantiers de construction neuve ou de rénovation, elles optimisent les temps d’opération, réduisent les besoins en manutention et garantissent une qualité de béton constante. Disponibles en différentes capacités et configurations (bras de déversement, rampes mobiles), elles répondent aux exigences de distances d’accès, de cadence d’approvisionnement et de précision. Choisissez la solution camion-toupie la plus adaptée à vos contraintes de chantier, pour une performance béton maîtrisée.