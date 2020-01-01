Le bidet est un équipement sanitaire dédié à l’hygiène intime, souvent installé en complément du WC dans les salles de bains. Disponible en version au sol ou suspendue, il se décline en plusieurs styles et matériaux pour s’adapter aux aménagements classiques ou contemporains. Facile à poser et à raccorder, il peut être équipé d’une robinetterie simple ou thermostatique, avec bec orientable ou douchette. Le bidet offre une solution hygiénique complémentaire et reste un choix privilégié dans certains logements collectifs ou hôteliers. Conforme aux normes de plomberie et d’accessibilité, il constitue une réponse fonctionnelle et confortable aux exigences des professionnels du BTP. Découvrez notre sélection de modèles robustes et esthétiques.