Bitume, brai, goudron

Les bitumes, brais et goudrons sont des liants hydrocarbonés utilisés principalement pour l’étanchéité, l’enrobé routier et la protection des ouvrages soumis à l’humidité. Le bitume, issu du raffinage du pétrole, est largement utilisé dans les travaux publics pour la réalisation de voiries, de toitures ou de membranes d’étanchéité. Le brai, plus dur et moins souple, intervient dans les applications industrielles spécifiques, tandis que le goudron, aujourd’hui peu utilisé en raison de sa toxicité, est remplacé par des produits plus sûrs. Ces matériaux se présentent sous forme liquide, pâteuse ou solide, et peuvent être modifiés par des polymères pour renforcer leurs performances. Sur cette page, retrouvez une sélection de bitumes, brais et goudrons adaptés aux exigences techniques des professionnels du BTP.