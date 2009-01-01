Bloc à bancher

Les blocs à bancher sont des éléments techniques conçus pour faciliter la réalisation de murs en béton armé tout en optimisant la productivité sur chantier. Ces blocs creux servent de coffrage perdu : ils contiennent les armatures et le béton coulé, garantissant une structure solide, homogène et conforme aux normes (DTU, RE 2020). Adaptés aux fondations, murs porteurs ou refends, les blocs à bancher assurent une excellente résistance mécanique et une parfaite tenue à long terme. Leur mise en œuvre rapide limite les étapes de coffrage traditionnel, ce qui réduit les coûts et les délais. Compatibles avec différents types d’armatures et d’isolations intégrées, ces solutions répondent aux exigences métiers pour constructions neuves ou rénovations techniques. Consultez les produits disponibles pour découvrir les options les plus performantes et adaptées à vos projets professionnels.