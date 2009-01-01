Bloc , brique , parpaing , agglo , planelle

Essentiels pour les travaux de gros œuvre, les blocs, briques, parpaings, agglos et planelles répondent aux exigences de solidité, d’isolation et de durabilité du secteur du bâtiment. Que ce soit pour monter des murs porteurs, réaliser des cloisons ou améliorer l’efficacité thermique d’un bâtiment, ces matériaux offrent une grande variété d’usages sur les chantiers. Les blocs béton assurent une mise en œuvre rapide et robuste, tandis que les briques en terre cuite garantissent des performances thermiques élevées. Les agglos techniques et planelles permettent de parfaire les finitions tout en réduisant les ponts thermiques. Simples à poser et compatibles avec les réglementations en vigueur, ces solutions techniques s’adaptent à tous les types de construction. Consultez les produits disponibles pour identifier les matériaux les plus adaptés à vos projets.