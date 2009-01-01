Bloc à isolation thermique

Les blocs à isolation thermique sont des solutions techniques clés pour les professionnels du bâtiment, alliant performance énergétique et simplicité de mise en œuvre. Conçus pour garantir une isolation optimale dès la phase de gros œuvre, ils permettent de construire des murs porteurs, des cloisons ou des refends tout en limitant les ponts thermiques et en assurant une excellente étanchéité à l’air. Idéalement compatibles avec la RE 2020, ces blocs réduisent significativement les besoins en chauffage et améliorent le confort intérieur. Grâce à leur format intégré isolant, ils simplifient la logistique chantier et réduisent les opérations de doublage et d’isolation complémentaires. Leur pose est rapide, précise et ergonomique, ce qui allège la pénibilité pour les artisans. Adaptés aux nouvelles constructions comme aux projets de rénovation performante, les blocs à isolation thermique offrent une efficacité structurelle et énergétique remarquable. Consultez les produits disponibles pour identifier la solution la mieux adaptée à vos exigences métier.