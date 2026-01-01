Le bloc-baie est une solution tout-en-un qui intègre une fenêtre ou une baie vitrée avec un volet roulant dans un seul ensemble. Idéal pour les chantiers neufs comme pour la rénovation, il simplifie la pose tout en garantissant des performances élevées en termes d’isolation thermique et acoustique. Disponible en coffre apparent ou intégré (tunnel, demi-linteau), il s’adapte aux contraintes du gros œuvre et aux exigences des réglementations en vigueur, comme la RE 2020. Le volet roulant est généralement pré-monté et peut être motorisé ou manuel selon les besoins du chantier. Découvrez sur cette page des solutions bloc-baie prêtes à poser, pensées pour gagner du temps sur les chantiers tout en assurant confort, sécurité et performance énergétique.