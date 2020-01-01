Le bloc‑fenêtre combine menuiserie et dormant dans un ensemble prêt à poser, spécialement conçu pour simplifier la mise en œuvre sur chantiers neufs ou en rénovation. Disponible en version PVC, bois, aluminium ou mixte, il offre des performances optimales en isolation thermique et phonique, répondant aux exigences RT 2012 et RE 2020. Ce système garantit une étanchéité parfaite à l’air, à l’eau et au vent grâce à des joints techniques et des ferrures de qualité. Muni de châssis ouvrant simple ou multiple, fixe ou oscillo-battant, le bloc-fenêtre s’adapte à de nombreuses configurations architecturales (baies coulissantes, lignes de vitrage) et contraintes chantier. En sélectionnant un bloc‑fenêtre prémonté, les professionnels bénéficient d’une pose simplifiée, d’un temps de réglage réduit et d’une durabilité renforcée. Parcourez notre gamme pour trouver le produit adapté à vos projets, alliant confort, esthétique et performance énergétique.