Bloc en béton cellulaire

Les blocs en béton cellulaire sont particulièrement appréciés dans les travaux de construction et de rénovation pour leur légèreté, leur performance thermique et leur facilité de mise en œuvre. Composés de matériaux minéraux naturels, ces blocs offrent une excellente isolation thermique et acoustique, tout en étant résistants au feu et aux moisissures. Leur structure alvéolaire permet de réduire les ponts thermiques et d’atteindre facilement les exigences de la RE 2020. Faciles à découper et à assembler, les blocs en béton cellulaire sont idéals pour monter des murs porteurs, cloisons ou doublages intérieurs, tout en optimisant les délais de chantier. Leur faible poids limite également la pénibilité pour les artisans. Consultez les solutions listées pour trouver les produits adaptés à vos besoins, que ce soit pour une construction neuve ou un chantier de rénovation à haute performance énergétique.