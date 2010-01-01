Bloc en béton de granulat léger

Les blocs en béton de granulat léger offrent aux professionnels du bâtiment une solution innovante combinant légèreté, isolation thermique et résistance mécanique. Fabriqués avec des granulats allégés (billes d’argile expansée, vermiculite…), ils assurent une réduction de la masse portante tout en conservant une solidité adaptée aux murs porteurs, cloisons et refends. Grâce à leur structure optimisée, ces blocs améliorent le confort intérieur en limitant les ponts thermiques et en favorisant l’efficacité énergétique, essentielle dans le cadre de la RE 2020. Faciles et rapides à poser, ils diminuent la pénibilité pour les artisans et accélèrent les délais sur chantier. Idéals aussi pour la rénovation légère, ces blocs en béton de granulat léger s’adaptent à divers types d’ouvrage. Parcourez les solutions listées pour identifier les produits les plus performants et adaptés à vos besoins professionnels.