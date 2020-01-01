Bloc porte de sécurité, porte anti pince doigt

Les blocs-portes de sécurité et portes anti pince-doigt assurent la protection des personnes et des biens dans les bâtiments recevant du public, les établissements scolaires, les crèches ou les locaux professionnels. Conçus pour résister aux tentatives d’effraction, aux chocs et à l’usure, ces équipements combinent robustesse, ergonomie et sécurité active. Les blocs-portes peuvent intégrer des dispositifs anti-panique, coupe-feu, acoustiques ou pare-balles selon les besoins. Les portes anti pince-doigt protègent quant à elles les usagers, notamment les enfants, des accidents fréquents liés à la fermeture des ouvrants. Ces solutions sont conformes aux normes de sécurité en vigueur et s’intègrent dans des environnements exigeants. Parcourez les modèles disponibles pour répondre aux enjeux de sûreté et d’accessibilité.